Миллиарды причин для награды: «Сватам» покорился уникальный рекорд, о котором не мечтали ни «Игра престолов», ни «Во все тяжкие»

11 сентября 2025 21:30
Всего два заграничных сериала могут похвастать тем же.

Федору Добронравову сегодня исполняется 64 года, и в день рождения любимого артиста самое время вспомнить, что «Сватам» давно принадлежит достижение, до которого не дотянулись даже зарубежные мастодонты жанра.

На творческой встрече в Ханты-Мансийске еще в 2022 году актер признавался: сам он до конца не осознавал масштаб успеха семейной комедии. По задумке режиссера, «Сваты» вообще должны были быть камерным двухсерийным фильмом — легкой семейной историей в духе «Любви и голубей». Сняли — и разъехались. Но зритель потребовал продолжения.

Так родился второй сезон, третий, четвертый… И вот уже вместо маленькой истории о Будько и Ковалевых вырос целый многолетний сериал с географией от Крыма до Турции.

Добронравов вспоминал, что шестой сезон стал для него самым любимым: там действие растянулось на целый год — от весны до зимы. Герои жили и взрослели вместе со зрителем, и казалось, что камеры фиксируют не просто сюжет, а настоящую жизнь.

Авторы собирались поставить точку именно на этом сезоне, но не тут-то было. Письма, звонки, просьбы о продолжении буквально засыпали студию, и в итоге родился и седьмой сезон.

А дальше случилось то, чего не ожидал никто. В интернете сериал на 2022 год посмотрели более 2,5 миллиарда раз. Для сравнения: многие культовые хиты американского телевидения даже близко не выходили на такие показатели в онлайне.

«Теперь наш режиссер каждый год ездит в Монте-Карло, ему вручают приз за то, что мы входим в тройку самых просматриваемых сериалов мира — “Отчаянные домохозяйки”, “Теория большого взрыва” и “Сваты”», — цитировали артиста в АиФ.

Удивительно, но история, задуманная как скромная лирическая комедия, стала мировым рекордсменом и доказала: искренность и юмор понятны зрителям в любой точке планеты.

Ну а для самого Федора Добронравова «Сваты» превратились не только в работу, но и в подарок судьбы — с редкой возможностью прожить вместе с героями целую эпоху.

Фото: Кадр из сериала «Сваты»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
