В 2025-м россияне чаще всего смотрели 10 сериалов: наряду с «Игрой в кальмара» и «Поднятием уровня» – сразу 5 «наших» проектов

Приятно, что наши детективы и комедии могут потягаться с Netflix.

2026-й уже вовсю наступил, а онлайн-сервисы всё ещё подводят итоги прошлого года. И знаете, это даже круто. Пока мы ждем весеннего тепла и новых пилотных серий, самое время оглянуться назад и понять, что же реально зацепило зрителя в 2025-м.

Специалисты Индекса Кинопоиска Pro недавно как раз обнародовали годовой топ. И картина вырисовывается очень пёстрая: корейские триллеры соседствуют с японским аниме, а российские комедии – с фантастикой из США.

Так, первое место безоговорочно захватил корейский хит «Игра в кальмара», на втором месте расположилось аниме «Поднятие уровня в одиночку», а замыкают тройку лидеров «Очень странные дела».

Топ получился чисто народным – баллы интереса говорят о том, насколько часто и активно зрители искали, просматривали и обсуждали проекты. Так что никакие критики на рейтинг не влияли.

А теперь давай глянем на всю десятку целиком. Кто бы мог подумать, что «Сваты» и «Универ» до сих пор в игре?