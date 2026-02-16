В 2025-м россияне чаще всего смотрели 10 сериалов: наряду с «Игрой в кальмара» и «Поднятием уровня» – сразу 5 «наших» проектов

Оповещения от Киноафиши
16 февраля 2026 14:15
Приятно, что наши детективы и комедии могут потягаться с Netflix.

2026-й уже вовсю наступил, а онлайн-сервисы всё ещё подводят итоги прошлого года. И знаете, это даже круто. Пока мы ждем весеннего тепла и новых пилотных серий, самое время оглянуться назад и понять, что же реально зацепило зрителя в 2025-м.

Специалисты Индекса Кинопоиска Pro недавно как раз обнародовали годовой топ. И картина вырисовывается очень пёстрая: корейские триллеры соседствуют с японским аниме, а российские комедии – с фантастикой из США.

Так, первое место безоговорочно захватил корейский хит «Игра в кальмара», на втором месте расположилось аниме «Поднятие уровня в одиночку», а замыкают тройку лидеров «Очень странные дела».

Топ получился чисто народным – баллы интереса говорят о том, насколько часто и активно зрители искали, просматривали и обсуждали проекты. Так что никакие критики на рейтинг не влияли.

А теперь давай глянем на всю десятку целиком. Кто бы мог подумать, что «Сваты» и «Универ» до сих пор в игре?

Место Название О чём (кратко) Баллы интереса
1 Игра в кальмара Люди с долгами снова рискуют жизнями в смертельных версиях детских игр. 15406
2 Поднятие уровня в одиночку Слабый охотник получает способность бесконечно расти и становится сильнейшим. 7597
3 Очень странные дела Компания друзей вновь сталкивается с ужасами из параллельного мира. 5835
4 Монолог фармацевта Девушка-аптекарь при дворе императора распутывает придворные тайны. 5551
5 Ландыши Романтическая история о любви, зародившейся из фиктивного брака. 4735
6 Фишер Следователи ищут маньяка в 80-х, а ставки растут с каждой серией. 4310
7 Сваты Вечные проблемы родственников, которые никак не могут поделить внучку. 4294
8 Универ Студенческая жизнь, любовь и вечные проблемы в общаге. 3414
9 Ван-Пис Команда пиратов ищет легендарное сокровище, чтобы их капитан стал королём. 3286
10 Аутсорс Мрачная история про то, как в тюрьме исполнение смертных приговоров передают буквально на аутсорс. 3090
Фото: Legion-Media, кадры из сериалов «Игра в кальмара», «Поднятие уровня в одиночку», «Сваты»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
