В 2025-м россияне чаще всего смотрели 10 сериалов: наряду с «Игрой в кальмара» и «Поднятием уровня» – сразу 5 «наших» проектов

2026-й уже вовсю наступил, а онлайн-сервисы всё ещё подводят итоги прошлого года. И знаете, это даже круто. Пока мы ждем весеннего тепла и новых пилотных серий, самое время оглянуться назад и понять, что же реально зацепило зрителя в 2025-м.
Специалисты Индекса Кинопоиска Pro недавно как раз обнародовали годовой топ. И картина вырисовывается очень пёстрая: корейские триллеры соседствуют с японским аниме, а российские комедии – с фантастикой из США.
Так, первое место безоговорочно захватил корейский хит «Игра в кальмара», на втором месте расположилось аниме «Поднятие уровня в одиночку», а замыкают тройку лидеров «Очень странные дела».
Топ получился чисто народным – баллы интереса говорят о том, насколько часто и активно зрители искали, просматривали и обсуждали проекты. Так что никакие критики на рейтинг не влияли.
А теперь давай глянем на всю десятку целиком. Кто бы мог подумать, что «Сваты» и «Универ» до сих пор в игре?
|Место
|Название
|О чём (кратко)
|Баллы интереса
|1
|Игра в кальмара
|Люди с долгами снова рискуют жизнями в смертельных версиях детских игр.
|15406
|2
|Поднятие уровня в одиночку
|Слабый охотник получает способность бесконечно расти и становится сильнейшим.
|7597
|3
|Очень странные дела
|Компания друзей вновь сталкивается с ужасами из параллельного мира.
|5835
|4
|Монолог фармацевта
|Девушка-аптекарь при дворе императора распутывает придворные тайны.
|5551
|5
|Ландыши
|Романтическая история о любви, зародившейся из фиктивного брака.
|4735
|6
|Фишер
|Следователи ищут маньяка в 80-х, а ставки растут с каждой серией.
|4310
|7
|Сваты
|Вечные проблемы родственников, которые никак не могут поделить внучку.
|4294
|8
|Универ
|Студенческая жизнь, любовь и вечные проблемы в общаге.
|3414
|9
|Ван-Пис
|Команда пиратов ищет легендарное сокровище, чтобы их капитан стал королём.
|3286
|10
|Аутсорс
|Мрачная история про то, как в тюрьме исполнение смертных приговоров передают буквально на аутсорс.
|3090