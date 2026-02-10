Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Этим десертом Людмила Артемьева кормила даже коллег по «Сватам»: готовим любимое лакомство Ольги Ковалевой

Этим десертом Людмила Артемьева кормила даже коллег по «Сватам»: готовим любимое лакомство Ольги Ковалевой

10 февраля 2026 15:13
Этим десертом Людмила Артемьева кормила даже коллег по «Сватам»: готовим любимое лакомство Ольги Ковалевой

Рецепт не из простых, но потраченного времени стоит.

Сегодня Людмиле Артемьевой, Ольге Николаевне из «Сватов», исполняется 63 года. И вместо очередного рассказа о ее ярких ролях, откроем ее кулинарный секрет: актриса, оказывается, не только мастер перевоплощения, но и искусный кулинар.

Ее фирменный десерт, который она часто приносила на съемочную площадку, – нарядный и очень вкусный львовский сырник. Готовится он неспеша, с особым настроением.

Основа – жирный, сухой творог (500 г), перетертый через сито (ну или через мясорубку). К нему добавляются взбитые с сахаром (150 г) желтки (4 шт.), мягкое масло (100 г), цедра лимона, изюм (30 г) и ложка манки (1 ст. л.) для структуры.

Этим десертом Людмила Артемьева кормила даже коллег по «Сватам»: готовим любимое лакомство Ольги Ковалевой

Дальше – самое важное: аккуратно, лопаткой, вводятся воздушные белки. Именно они дают ту самую легкую, почти воздушную текстуру. Выпекается сырник около часа при 180 градусов.

Но главный штрих – блестящая шоколадная глазурь. Ее варят из сметаны (2–3 ст. л.), какао (2 ст. л.), сахара (2 ст. л.) и масла (1 ст. л.) до густоты и блеска, а затем щедро поливают уже остывший десерт. Только вот есть его сразу категорически запрещено!

Сырник должен провести ночь в холодильнике, чтобы все вкусы соединились в идеальный ансамбль. Ну или хотя бы 4-6 часов.

Так что, если хотите почувствовать себя на перерыве съемочной площадки «Сватов», приготовьте это лакомство. Сладкая, сытная и очень ароматная «вкусняшка» от Ольги Николаевны – души компании. Приятного!

Фото: Кадр из сериала «Сваты»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5» В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5» Читать дальше 20 февраля 2026
Звезда «Первого отдела» меняет амплуа — теперь в роли загадочного персонажа в хитовом сериале ТВ-3: фанаты возлагают большие надежды Звезда «Первого отдела» меняет амплуа — теперь в роли загадочного персонажа в хитовом сериале ТВ-3: фанаты возлагают большие надежды Читать дальше 20 февраля 2026
«Эфирная диарея» с Колесниковым на 820 серий: начали сериал за здравие, закончили рейтингом 1.7 «Эфирная диарея» с Колесниковым на 820 серий: начали сериал за здравие, закончили рейтингом 1.7 Читать дальше 19 февраля 2026
«Детский сад, штаны на лямках»: оценка 8.2 не уберегла «Первый отдел 5» от глупых ляпов о СК «Детский сад, штаны на лямках»: оценка 8.2 не уберегла «Первый отдел 5» от глупых ляпов о СК Читать дальше 19 февраля 2026
Пока Назаров и Нагиев богатели, он считал копейки: теперь ясно, почему Богатырев ушел из «Кухни» на пике Пока Назаров и Нагиев богатели, он считал копейки: теперь ясно, почему Богатырев ушел из «Кухни» на пике Читать дальше 19 февраля 2026
Любимое блюдо Маши ее Медведю строго противопоказано: зато человека от него не оттащишь за уши (элементарный рецепт) Любимое блюдо Маши ее Медведю строго противопоказано: зато человека от него не оттащишь за уши (элементарный рецепт) Читать дальше 18 февраля 2026
В 5-м сезоне «Первого отдела» сократят количество серий, но есть и хорошая новость: касается 6-го сезона В 5-м сезоне «Первого отдела» сократят количество серий, но есть и хорошая новость: касается 6-го сезона Читать дальше 18 февраля 2026
Юрий отец Максима? Стояновы российского кино — кем друг другу приходятся Юрий отец Максима? Стояновы российского кино — кем друг другу приходятся Читать дальше 17 февраля 2026
Брагин никак не определится: кто лучше подходит ловеласу «Первого отдела» — Лена или Таня Брагин никак не определится: кто лучше подходит ловеласу «Первого отдела» — Лена или Таня Читать дальше 17 февраля 2026
В 2025-м россияне чаще всего смотрели 10 сериалов: наряду с «Игрой в кальмара» и «Поднятием уровня» – сразу 5 «наших» проектов В 2025-м россияне чаще всего смотрели 10 сериалов: наряду с «Игрой в кальмара» и «Поднятием уровня» – сразу 5 «наших» проектов Читать дальше 16 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше