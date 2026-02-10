Этим десертом Людмила Артемьева кормила даже коллег по «Сватам»: готовим любимое лакомство Ольги Ковалевой

Рецепт не из простых, но потраченного времени стоит.

Сегодня Людмиле Артемьевой, Ольге Николаевне из «Сватов», исполняется 63 года. И вместо очередного рассказа о ее ярких ролях, откроем ее кулинарный секрет: актриса, оказывается, не только мастер перевоплощения, но и искусный кулинар.

Ее фирменный десерт, который она часто приносила на съемочную площадку, – нарядный и очень вкусный львовский сырник. Готовится он неспеша, с особым настроением.

Основа – жирный, сухой творог (500 г), перетертый через сито (ну или через мясорубку). К нему добавляются взбитые с сахаром (150 г) желтки (4 шт.), мягкое масло (100 г), цедра лимона, изюм (30 г) и ложка манки (1 ст. л.) для структуры.

Дальше – самое важное: аккуратно, лопаткой, вводятся воздушные белки. Именно они дают ту самую легкую, почти воздушную текстуру. Выпекается сырник около часа при 180 градусов.

Но главный штрих – блестящая шоколадная глазурь. Ее варят из сметаны (2–3 ст. л.), какао (2 ст. л.), сахара (2 ст. л.) и масла (1 ст. л.) до густоты и блеска, а затем щедро поливают уже остывший десерт. Только вот есть его сразу категорически запрещено!

Сырник должен провести ночь в холодильнике, чтобы все вкусы соединились в идеальный ансамбль. Ну или хотя бы 4-6 часов.

Так что, если хотите почувствовать себя на перерыве съемочной площадки «Сватов», приготовьте это лакомство. Сладкая, сытная и очень ароматная «вкусняшка» от Ольги Николаевны – души компании. Приятного!