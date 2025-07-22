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«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)

22 июля 2025 16:11
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)

Трудно поверить, но первый сезон и впрямь стартовал в далеком 2008-м.

Прошло уже 17 лет с момента выхода первого сезона «Сватов» — культового сериала, который с 2008 по 2021 год подарил зрителям семь сезонов искрометного юмора и душевных историй.

Несмотря на завершение проекта, он продолжает оставаться популярным: рейтинг 7.9 на Кинопоиске и восторженные отзывы поклонников доказывают, что «Сваты» стали настоящей классикой отечественного телевидения.

Что делает этот сериал таким особенным? Прежде всего, его способность говорить с аудиторией на одном языке, сочетая теплый семейный юмор с узнаваемыми жизненными ситуациями.

«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)

«Прекрасный сериал, который можно смотреть всей семьей и несколько раз пересматривать! Добрый юмор, в котором нет и не может быть места черным или пошлым шуткам», — отмечают зрители на Кинопоиске.

Другие добавляют:

«Это простой и житейский сериал, оторваться от которого очень сложно. И смотря который испытываешь единственную грусть — грусть о том, почему сейчас так мало вещей, которые заставляют смеяться не от пошлости?».

За годы существования проекта изменилось буквально все: мода, технологии, сам ритм жизни. Но особенно интересно проследить, как же изменились актеры, подарившие персонажам «Сватов» их неповторимые характеры.

Так что предлагаем вам своеобразное путешествие во времени — посмотрим, что стало с актерами «Сватов» за 17 лет существования проекта. Готовы погрузиться в ностальгию? Тогда скорее листайте подборку.

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Фото: Кадры из сериала «Сваты»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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