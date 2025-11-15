Кошмал и Добронравов примирились, Железняк сообщила о завершении съемок: что известно о восьмых «Сватах»

Каждый год в соцсетях наступает одно и то же время — премьера восьмого сезона «Сватов». Стоит кому-нибудь выложить ИИ-ролик с Добронравовым или Железняк, как интернет мгновенно загорается надеждой: ну всё, снимают продолжение!

Но нет. В конце 2025-го волна фейков оказалась такой мощной, что в обсуждение втянули даже актеров — и те просто не выдержали.

Что известно о трейлерах

Сначала TikTok захлестнули видео, где Фёдор Добронравов «стоит» на площадке рядом с Анной Кошмал, которая публично отрекалась от экранного деда и поливала российских коллег грязью. Потом в соцсетях появилось ещё более абсурдное видео: актеры говорили при помощи ИИ своими же голосами и рапортовали о завершении съемок.

И пусть артикуляция не совпадала, но часть зрителей всё равно поверила. В комментариях начался сущий ад.

Что реально известно о 8 сезоне

Фан-сообщество сериала, устав от этого цирка, выпустило подробное опровержение. Там подчеркнули: «Сваты» закрыты. Производства на территории России нет, в другой стране — тем более, ведь даже седьмой сезон снимали в Белоруссии как компромиссный вариант. Продолжать историю при текущей политической реальности попросту негде и некому.

До актёров тоже добрались. Евгений Капорин (Лёха Долдонов) включил максимальный сарказм. На вопрос, когда выйдут «Сваты-8», он ответил:

«Снимаем в разных частях Земли. Финал — на Луне», и приложил к посту обложку с фейспалмом.

Сами «Сваты» действительно стали воистину народным сериалом, отдельные ТВ-каналы до сих пор выживают за счет того, что крутят их нон-стоп. Но эта история уже завершена. Никакие нейросетевые фанфики её не воскресили — лишь показали, насколько сильно зрители всё ещё скучают по Будько и Ковалёвым.

