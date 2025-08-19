Меню
Митяй из «Сватов» связан с Миледи из «Трех мушкетеров»: а вы, кем они приходятся друг другу?

19 августа 2025 18:36
Страница в биографии, о которой артист не особо то и распространяется.

Казалось бы, Николай Добрынин навсегда останется для зрителей простоватым, но обаятельным Митяем из «Сватов». Но за кадром его жизнь складывалась так, что сюжет мог бы легко лечь на бумагу и стать основой драматического сериала.

Ведь он долгие годы был зятем самой Маргариты Тереховой — роковой Миледи из «Д’Артаньяна и трёх мушкетёров».

Связь с Тереховыми

История началась ещё в конце 80-х. Терехова, уже тогда культовая актриса, увидела Добрынина на сцене и загорелась: талантливый, харизматичный, с редкой органикой — она не удержалась и рассказала о нём своей дочери Анне.

Молодые люди встретились, и вскоре вспыхнул роман. Ради Анны Николай оставил первую семью и полностью посвятил себя новой любви. Он усыновил её сына, взял на себя роль главы семьи и почти двенадцать лет жил рядом с женщиной, выросшей в доме легенды советского кино.

От любви до ненависти один шаг

Этот союз стал для него школой — не только семейной, но и профессиональной. В окружении Тереховой Добрынин оказался в самой гуще театральной среды, видел изнутри, какой ценой достаётся слава.

Но была и обратная, неприглядная сторона: постоянные страсти, ревность, жизнь в тени прославленной тещи и ощущение, что все роли достаются по блату. В итоге отношения не выдержали испытания и распались.

Однако и спустя годы Добрынин не говорит о Тереховой и её дочери с обидой. Напротив — признаёт, что именно этот брак во многом сформировал его как человека и артиста.

Забавно, что актёр, воплотивший на экране архетип «простого русского мужика», на самом деле долгие годы был частью яркой театральной династии и жил рядом с женщинами, чьи имена навсегда вписаны в историю советского кино.

Встречи и подарки под запретом: жена Ширвиндта испортила детство его же сыну — горькая правда всплыла лишь после смерти артиста.

Фото: Кадр из сериала «Сваты», из фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра» (1978)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
