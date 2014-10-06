В 10 сезоне 21 серии сериала «Сверхъестественное» в то время как Сэм и Дин изучают странное убийство, семья Стайн охотится на Винчестеров и Чарли. Ровена продолжает изучать «Книгу проклятых», с условием, что Сэм с ее помощью убьет Кроули.
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