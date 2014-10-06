В 10 сезоне 13 серии сериала «Сверхъестественное» в Айове злобный и изобретательный призрак убивает людей. Винчестеры узнают, чей этот дух и его мотивы, но не понимают, как его остановить, поскольку он действует с помощью различной электроники.
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