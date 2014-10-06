Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кровь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Сверхъестественное Сезоны Сезон 10 Серия 13

Сверхъестественное 2005 - 2020 13 серия 10 сезон

7.4 Оцените
10 голосов
Все серии 10 сезона «Сверхъестественное»
Эпизод 0
Сезон 10 / Серия 0 6 октября 2014
Чернота
Сезон 10 / Серия 1 7 октября 2014
Райхенбах
Сезон 10 / Серия 2 14 октября 2014
Уцелевшая душа
Сезон 10 / Серия 3 21 октября 2014
Бумажная луна
Сезон 10 / Серия 4 28 октября 2014
Фанатская сказка
Сезон 10 / Серия 5 11 ноября 2014
Спроси Дживса
Сезон 10 / Серия 6 18 ноября 2014
Девушки, Девушки, Девушки
Сезон 10 / Серия 7 25 ноября 2014
Хиббинг 911
Сезон 10 / Серия 8 2 декабря 2014
То, Что Оставлено Позади
Сезон 10 / Серия 9 9 декабря 2014
Игры охотника
Сезон 10 / Серия 10 20 января 2015
Нет места лучше дома
Сезон 10 / Серия 11 27 января 2015
Мой мальчик
Сезон 10 / Серия 12 3 февраля 2015
Остановись и гори
Сезон 10 / Серия 13 10 февраля 2015
Песнь палача
Сезон 10 / Серия 14 17 февраля 2015
Вещи, которые они несли
Сезон 10 / Серия 15 18 марта 2015
Покрасить в черное
Сезон 10 / Серия 16 25 марта 2015
Свой человек
Сезон 10 / Серия 17 1 апреля 2015
Книга мертвых
Сезон 10 / Серия 18 15 апреля 2015
Проект
Сезон 10 / Серия 19 22 апреля 2015
Сердце Ангела
Сезон 10 / Серия 20 29 апреля 2015
Тёмная династия
Сезон 10 / Серия 21 6 мая 2015
Узник
Сезон 10 / Серия 22 13 мая 2015
Хранитель брата
Сезон 10 / Серия 23 20 мая 2015
О чем cерия

В 10 сезоне 13 серии сериала «Сверхъестественное» в Айове злобный и изобретательный призрак убивает людей. Винчестеры узнают, чей этот дух и его мотивы, но не понимают, как его остановить, поскольку он действует с помощью различной электроники.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Нереальность
Нереальность 1 комментарий
Клаустрофобы: Квест с того света
Клаустрофобы: Квест с того света 1 комментарий
Чебурашка
Чебурашка 124 комментария
Обсудить новинки кино в чате
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Приложение киноафиши