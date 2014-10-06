В 10 сезоне 8 серии сериала «Сверхъестественное» в Хиббинге происходит зверское убийство парня — от него остались только косточки. В городе случайно оказываются шерифы Донна и Джоди. Миллс вызывает Винчестеров, и вчетвером они расследуют дело.
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