В 10 сезоне 3 серии сериала «Сверхъестественное» Сэм держит брата взаперти, пытаясь избавить его от демонической силы. Кастиэль с Ханной едут на помощь к Винчестерам, но Ханна, кажется, преследует цель рассорить ангела с братьями.
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