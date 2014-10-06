В 10 сезоне 10 серии сериала «Сверхъестественное» Кастиэль доставляет Метатрона на землю, полагая, что он знает, как Дину избавиться от печати. Тем же временем Кроули принимает свою мать Ровену, не догадываясь, какие интриги она плетет против него.
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