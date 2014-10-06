В 10 сезоне 20 серии сериала «Сверхъестественное» Клэр разыскивает свою мать Амелию, пропавшую пару лет назад. Когда девочка оказывается в больнице, Кас призывает Дина и Сэма помочь ей. Вместе они находят Амелию, а Клэр узнает о монстрах.
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