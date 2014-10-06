В 10 сезоне 14 серии сериала «Сверхъестественное» Винчестеры и Кастиэль идут по следу Каина в надежде, что он избавит Дина от печати. В то же время Ровена все больше вмешивается в дела Кроули и зарабатывает его доверие.
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