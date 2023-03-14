Меню
Супермен и Лоис 2021, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Супермен и Лоис
Superman & Lois 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 14 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 45 минут
О чем 3-й сезон сериала «Супермен и Лоис»

В 3 сезоне сериала «Супермен и Лоис» образцовый муж и отец Кларк Кент живет вместе с супругой Лоис и двумя сыновьями в небольшом городке своего детства. Но у него есть большой секрет, в который он боится посвятить даже своих детей. Супруга знает о его инопланетном происхождении и суперспособностях, однако мальчикам Джонатану и Джордану эта информация может только повредить. Но у Кларка не остается выбора, когда у одного из ребят проявляются доставшиеся от отца силы. Теперь семья должна не только справляться с повседневными бытовыми, личными и школьными проблемами, но и воспитывать юного Супермена.

Ближе Closer
Сезон 3 Серия 1
14 марта 2023
Неконтролируемые силы Uncontrollable Forces
Сезон 3 Серия 2
21 марта 2023
Хладнокровие In Cold Blood
Сезон 3 Серия 3
28 марта 2023
Слишком близко к дому Too Close to Home
Сезон 3 Серия 4
4 апреля 2023
Недвусмысленно Head On
Сезон 3 Серия 5
11 апреля 2023
В здравом уме Of Sound Mind
Сезон 3 Серия 6
25 апреля 2023
Навсегда и навеки Forever and Always
Сезон 3 Серия 7
2 мая 2023
Угадай, кто придет на ужин Guess Who's Coming to Dinner
Сезон 3 Серия 8
9 мая 2023
Платье The Dress
Сезон 3 Серия 9
23 мая 2023
Траектория столкновения Collision Course
Сезон 3 Серия 10
30 мая 2023
Осложнения Complications
Сезон 3 Серия 11
6 июня 2023
Несправедливость Injustice
Сезон 3 Серия 12
20 июня 2023
То, что нас убивает, делает нас сильней What Kills You Only Makes You Stronger
Сезон 3 Серия 13
27 июня 2023
