В 3 сезоне сериала «Супермен и Лоис» образцовый муж и отец Кларк Кент живет вместе с супругой Лоис и двумя сыновьями в небольшом городке своего детства. Но у него есть большой секрет, в который он боится посвятить даже своих детей. Супруга знает о его инопланетном происхождении и суперспособностях, однако мальчикам Джонатану и Джордану эта информация может только повредить. Но у Кларка не остается выбора, когда у одного из ребят проявляются доставшиеся от отца силы. Теперь семья должна не только справляться с повседневными бытовыми, личными и школьными проблемами, но и воспитывать юного Супермена.