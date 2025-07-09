Меню
Эволюция сына Криптона: как менялся образ Супермена в кино
Эволюция сына Криптона: как менялся образ Супермена в кино Если б у меня такое в жизни было, я был бы супермен.
Написать
9 июля 2025 10:38
Канал The CW закрыл сериал «Рыцари Готэма», но продлил на новый сезон «Супермена и Лоис»
Канал The CW закрыл сериал «Рыцари Готэма», но продлил на новый сезон «Супермена и Лоис» Следующая глава приключений Кларка Кента и его возлюбленной будет самой короткой в истории шоу.
Написать
13 июня 2023 15:43
Приступ ностальгии: как изменились актеры из сериала «Оборотень»
Приступ ностальгии: как изменились актеры из сериала «Оборотень» К выходу фильма «Оборотень» — сиквела культового сериала о подростке, укушенном обортнем и учащемся принимать свою новую сущность, — посмотрим, как изменились исполнители главных ролей и какой путь прошли за это время.  
Написать
25 января 2023 12:00
Лоис Лейн сообщает о своей беременности в трейлере третьего сезона «Супермена и Лоис»
Лоис Лейн сообщает о своей беременности в трейлере третьего сезона «Супермена и Лоис» Премьера новых серий шоу о нелегкой семейной жизни супергероя состоится в марте этого года.
Написать
17 января 2023 14:32
Стало известно, когда стартуют сериал «Рыцари Готэма» и третий сезон «Супермена и Лоис»
Стало известно, когда стартуют сериал «Рыцари Готэма» и третий сезон «Супермена и Лоис» Премьеры супергеройских шоу состоятся в один день.
Написать
15 декабря 2022 15:30
«Всё везде и сразу», «Топ Ган: Мэверик» и другие: объявлены лауреаты премии «Сатурн» 2022
«Всё везде и сразу», «Топ Ган: Мэверик» и другие: объявлены лауреаты премии «Сатурн» 2022 В числе триумфаторов юбилейной церемонии оказались также «Человек-паук: Нет пути домой», «Аллея кошмаров» и «Дюна».
Написать
27 октября 2022 17:27
Канал The CW продлил на новые сезоны «Флэша», «Ривердейл», «Уокера» и другие сериалы
Канал The CW продлил на новые сезоны «Флэша», «Ривердейл», «Уокера» и другие сериалы В перечень вошли семь проектов.
Написать
23 марта 2022 11:15
«Маленький город, большие секреты»: появился постер второго сезона сериала «Супермен и Лоис»
«Маленький город, большие секреты»: появился постер второго сезона сериала «Супермен и Лоис» В Смолвиле что-то происходит. 
Написать
23 декабря 2021 17:00
Канал CW представил трейлер второго сезона сериала «Супермен и Лоис»
Канал CW представил трейлер второго сезона сериала «Супермен и Лоис» Главные герои столкнутся с семейным кризисом.
Написать
8 декабря 2021 17:10
Бэтмен дерется с Женщиной-кошкой: вышел новый трейлер онлайн-фестиваля DC FanDome 2021
Бэтмен дерется с Женщиной-кошкой: вышел новый трейлер онлайн-фестиваля DC FanDome 2021 Мероприятие для фанатов пройдет 16 октября.
Написать
8 октября 2021 11:50
Новый «Супермен», сиквел «Молчания ягнят» и молодой Скала: сериалы, которые мы будем смотреть в феврале
Новый «Супермен», сиквел «Молчания ягнят» и молодой Скала: сериалы, которые мы будем смотреть в феврале Рассказываем о самых любопытных новинках февраля 2021 года.
Написать
1 февраля 2021 12:25
