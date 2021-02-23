В 1 сезоне сериала «Супермен и Лоис» действие разворачивается в небольшом провинциальном городке под названием Смолвиль. Именно там много лет назад бездетная пара по фамилии Кент обнаружила инопланетный корабль с младенцем внутри. Устав от типичной супергеройской суеты, Кларк и его супруга Лоис решили спрятаться в его родном доме. Пара ужасно устала от постоянных приключений и искренне хочет начать обычную скучную семейную жизнь. Увы, их идиллии не суждено продлится долго. Довольно быстро старые враги Супа находят его тайное укрытие. По ходу развития событий также становится понятно, что сам Смолвиль не такой уж тихий и невинный, как может показаться на первый взгляд...