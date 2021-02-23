Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Супермен и Лоис 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Супермен и Лоис
Киноафиша Сериалы Супермен и Лоис Сезоны Сезон 1

Superman & Lois 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 февраля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 15
Продолжительность сезона 11 часов 15 минут
О чем 1-й сезон сериала «Супермен и Лоис»

В 1 сезоне сериала «Супермен и Лоис» действие разворачивается в небольшом провинциальном городке под названием Смолвиль. Именно там много лет назад бездетная пара по фамилии Кент обнаружила инопланетный корабль с младенцем внутри. Устав от типичной супергеройской суеты, Кларк и его супруга Лоис решили спрятаться в его родном доме. Пара ужасно устала от постоянных приключений и искренне хочет начать обычную скучную семейную жизнь. Увы, их идиллии не суждено продлится долго. Довольно быстро старые враги Супа находят его тайное укрытие. По ходу развития событий также становится понятно, что сам Смолвиль не такой уж тихий и невинный, как может показаться на первый взгляд...

 

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 3 голоса
7.8 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Супермен и Лоис График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
23 февраля 2021
Обезьянка Heritage
Сезон 1 Серия 2
2 марта 2021
Хорошо не быть тихоней The Perks of Not Being a Wallflower
Сезон 1 Серия 3
9 марта 2021
Неуравновешенный Haywire
Сезон 1 Серия 4
16 марта 2021
Лучший в Смолвиле The Best of Smallville
Сезон 1 Серия 5
23 марта 2021
Потерянное доверие Broken Trust
Сезон 1 Серия 6
18 мая 2021
Человек из стали Man of Steel
Сезон 1 Серия 7
25 мая 2021
Держа гаечный ключ Truth and Consequences
Сезон 1 Серия 8
1 июня 2021
Лояльные подданные Loyal Subjekts
Сезон 1 Серия 9
8 июня 2021
О Мать, где ты? O Mother, Where Art Thou?
Сезон 1 Серия 10
15 июня 2021
Краткое воспоминание между катаклизмическими событиями A Brief Reminiscence In-Between Cataclysmic Events
Сезон 1 Серия 11
22 июня 2021
Через долину смерти Through the Valley of Death
Сезон 1 Серия 12
13 июля 2021
Отказоустойчивый Fail Safe
Сезон 1 Серия 13
20 июля 2021
Уничтожитель The Eradicator
Сезон 1 Серия 14
10 августа 2021
Последние сыновья Криптона Last Sons of Krypton
Сезон 1 Серия 15
17 августа 2021
График выхода всех сериалов
Зачем хитрый Netflix разрезал 2 сезон «Уэнсдей» пополам? Четыре причины, о которых вы даже не догадывались
А почему Данила из «Брата» так поздно вернулся из армии? Что за лишние два года — рассказываем
Не уверены, начинать ли смотреть «Метод» с Хабенским? Сколько сезонов уже вышло и что известно о продолжении
«Великолепный век» почти умолчал об этом: реальная свадьба Хюррем вошла в историю — на ушах стоял весь город
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше