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Киноафиша Новости Канал The CW закрыл сериал «Рыцари Готэма», но продлил на новый сезон «Супермена и Лоис»

Канал The CW закрыл сериал «Рыцари Готэма», но продлил на новый сезон «Супермена и Лоис»

13 июня 2023 15:43
Канал The CW закрыл сериал «Рыцари Готэма», но продлил на новый сезон «Супермена и Лоис»

Следующая глава приключений Кларка Кента и его возлюбленной будет самой короткой в истории шоу.

Кабельный канал The CW продолжает внутреннюю чистку. Как передает Variety, телесеть официально закрыла сериал DC «Рыцари Готэма». По слухам, проект является одним из наименее затратных шоу комикс-линейки, однако даже этот факт оказался недостаточным мотиватором для продления. Финальная тринадцатая серия выйдет в эфир 27 июня.

Другой сериал супергеройской франшизы, «Супермен и Лоис», напротив, было решено продлить на четвертый сезон, хотя большим сюрпризом это не назовешь. Еще в начале этого года боссы DC Studios Джеймс Ганн и Питер Сафран намекнули, что у телекомикса про Кларка Кента и его возлюбленную, скорее всего, будет еще один или даже два сезона. Предстоящий сезон окажется короче, чем предыдущие — он будет состоять из десяти эпизодов. Таким образом, «Супермен и Лоис» стал последним сериалом так называемой вселенной «Стрелы» (Arrowverse). Трансляция третьего сезона, как и «Рыцарей Готэма», завершится 27 июня.

Также вместе с этим стало известно, что на тринадцатисерийный третий сезон продлена спортивная драма «Всеамериканский: Возвращение домой». По словам главы The CW Брэда Шварца, она и «Супермен и Лоис» вошли в число наиболее успешных шоу канала.

Фото: The CW
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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