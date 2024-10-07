В 4-м сезоне сериала «Супермен и Лоис» продолжается история самого известного в мире супергероя и самого популярного автора комиксов. Они справляются со всеми невзгодами, стрессовыми ситуациями и сложностями, с которыми неизменно сталкивается каждая пара в современном мире. Особенно те, кто является активно работающими родителями. Напомним, в предыдущем сезоне события разворачивались спустя несколько недель после сокрушительного поражения Супермена от Элли Олстон. Кларк и Лоис начали вместе работать в издании. Некоторое время они даже смогли безмятежно наслаждаться жизнью маленького городка, однако счастье было недолговечным.