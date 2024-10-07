Меню
Супермен и Лоис 2021 - 2024, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Супермен и Лоис
Супермен и Лоис Сезоны Сезон 4

Superman & Lois 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 7 октября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 4-й сезон сериала «Супермен и Лоис»

В 4-м сезоне сериала «Супермен и Лоис» продолжается история самого известного в мире супергероя и самого популярного автора комиксов. Они справляются со всеми невзгодами, стрессовыми ситуациями и сложностями, с которыми неизменно сталкивается каждая пара в современном мире. Особенно те, кто является активно работающими родителями. Напомним, в предыдущем сезоне события разворачивались спустя несколько недель после сокрушительного поражения Супермена от Элли Олстон. Кларк и Лоис начали вместе работать в издании. Некоторое время они даже смогли безмятежно наслаждаться жизнью маленького городка, однако счастье было недолговечным.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 3 голоса
7.8 IMDb
Список серий сериала Супермен и Лоис
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Конец и начало The End and the Beginning
Сезон 4 Серия 1
7 октября 2024
Мир без A World Without
Сезон 4 Серия 2
7 октября 2024
Всегда мой герой Always My Hero
Сезон 4 Серия 3
14 октября 2024
Идеально хорошая свадьба A Perfectly Good Wedding
Сезон 4 Серия 4
21 октября 2024
Разорвите порочный круг Break the Cycle
Сезон 4 Серия 5
28 октября 2024
Когда зажигается свет When the Lights Come On
Сезон 4 Серия 6
4 ноября 2024
Обычный парень A Regular Guy
Сезон 4 Серия 7
11 ноября 2024
Очаровательно одетый мужчина Sharp Dressed Man
Сезон 4 Серия 8
18 ноября 2024
Жить и умереть снова To Live and Die Again
Сезон 4 Серия 9
25 ноября 2024
Это пролетело так быстро It Went By So Fast
Сезон 4 Серия 10
2 декабря 2024
