Звездный путь: Нижние палубы 2020, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Звездный путь: Нижние палубы
Star Trek: Lower Decks 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 25 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 10 минут
О чем 3-й сезон сериала «Звездный путь: Нижние палубы»

В 3 сезоне сериала «Звездный путь: Нижние палубы» история четырех младших офицеров, ставших членами экипажа «Серритос», продолжится. В предыдущих сезонах они оказывались на незнакомых планетах, выполняли специальные задания от доктора Т-Аны, проводили расследование, связанное с чудовищным Мугато, и пытались попасть на знаменитую вечеринку Звездного флота. Талантливая девушка Маринер, скрупулезный Боймлер, обладатель кибернетического имплантата Резерфорд и новобранец Тэнди готовятся к новым приключениям.

Рейтинг сериала

7.5
Оцените 13 голосов
7.8 IMDb

Список серий сериала Звездный путь: Нижние палубы

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Заземленный Grounded
Сезон 3 Серия 1
25 августа 2022
Наименее опасная игра The Least Dangerous Game
Сезон 3 Серия 2
1 сентября 2022
Минирование шахт разума Mining The Mind's Mines
Сезон 3 Серия 3
8 сентября 2022
Возможности для роста Room For Growth
Сезон 3 Серия 4
15 сентября 2022
Размышления Reflections
Сезон 3 Серия 5
22 сентября 2022
Слушай всё, ничему не доверяй Hear All, Trust Nothing
Сезон 3 Серия 6
29 сентября 2022
Математически совершенное искупление A Mathematically Perfect Redemption
Сезон 3 Серия 7
6 октября 2022
Кризисная точка 2: Парадокс Crisis Point 2: Paradoxus
Сезон 3 Серия 8
13 октября 2022
Надежные источники Trusted Sources
Сезон 3 Серия 9
20 октября 2022
Звезды ночью The Stars at Night
Сезон 3 Серия 10
27 октября 2022
