Звездный путь: Нижние палубы
Новости
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Вся информация о сериале
7 новых сериалов августа 2022, которые нельзя пропустить
Последний месяц лета оказался богат как на совершенно новые истории, так и на возвращение старых франшиз.
Написать
30 июля 2022 10:00
Paramount+ объявил о продлении трех сериалов из франшизы «Звездный путь»
Кроме того, объявлена дата премьеры второго сезона «Звездного пути: Пикар».
Написать
19 января 2022 15:09
