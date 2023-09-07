Меню
Звездный путь: Нижние палубы 2020, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Звездный путь: Нижние палубы
Киноафиша Сериалы Звездный путь: Нижние палубы Сезоны Сезон 4

Star Trek: Lower Decks 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 7 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 10 минут
О чем 4-й сезон сериала «Звездный путь: Нижние палубы»

В 4 сезоне сериала «Звездный путь: Нижние палубы» продолжаются увлекательные приключения «космических аутсайдеров» на просторах Вселенной. В центре сюжета оказывается вспомогательный экипаж одного из наименее сильных, крупных и значимых кораблей Звездного флота. Мичманы Маринер, Бойлер, Тенди и Резерфорд вновь отправляются навстречу опасностям. А опасностей в 2380 году действительно встречается немало: то корабль сотрясается от множества научно-фантастических аномалий, то на борт пытаются забраться воинственные инопланетяне, а то вышестоящее руководство отправляет в команду нового капитана.

Твовикс Twovix
Сезон 4 Серия 1
7 сентября 2023
У меня нет костей, и все же я должен бежать I Have No Bones Yet I Must Flee
Сезон 4 Серия 2
7 сентября 2023
В колыбели Вексилона In the Cradle of Vexilon
Сезон 4 Серия 3
14 сентября 2023
Что-то позаимствованное, что-то зеленое Something Borrowed, Something Green
Сезон 4 Серия 4
21 сентября 2023
Патологические заблуждения Empathalogical Fallacies
Сезон 4 Серия 5
28 сентября 2023
Место, где находится сердце Парт Ференги Parth Ferengi's Heart Place
Сезон 4 Серия 6
5 октября 2023
Еще несколько плохих парней A Few Badgeys More
Сезон 4 Серия 7
12 октября 2023
Пещеры Caves
Сезон 4 Серия 8
19 октября 2023
Внутренняя борьба The Inner Fight
Сезон 4 Серия 9
26 октября 2023
Старые друзья, новые планеты Old Friends, New Planets
Сезон 4 Серия 10
2 ноября 2023
