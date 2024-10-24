Меню
Звездный путь: Нижние палубы 2020 - 2024, 5 сезон
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Вопросы и ответы
Star Trek: Lower Decks
16+
Оригинальное название
Season 5
Название
Сезон 5
Премьера сезона
24 октября 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
10
Продолжительность сезона
4 часа 10 минут
Рейтинг сериала
7.5
Оцените
13
голосов
7.8
IMDb
Список серий сериала Звездный путь: Нижние палубы
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Дос Серритос
Dos Cerritos
Сезон 5
Серия 1
24 октября 2024
Оттенки зелёного
Shades Of Green
Сезон 5
Серия 2
24 октября 2024
Лучший экзотический отель
The Best Exotic Nanite Hotel
Сезон 5
Серия 3
31 октября 2024
Прощание с фермами
A Farewell to Farms
Сезон 5
Серия 4
7 ноября 2024
Звездная база 80?
Star Base 80?
Сезон 5
Серия 5
14 ноября 2024
О богах и ангелах
Of Gods and Angels
Сезон 5
Серия 6
21 ноября 2024
Полностью расширенный
Fully Dilated
Сезон 5
Серия 7
28 ноября 2024
Верхние палубы
Upper Decks
Сезон 5
Серия 8
5 декабря 2024
Трещина Квест
Fissure Quest
Сезон 5
Серия 9
12 декабря 2024
Новое следующее поколение
The New Next Generation
Сезон 5
Серия 10
19 декабря 2024
