Звездный путь: Нижние палубы 2020 - 2024, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Звездный путь: Нижние палубы
Киноафиша Сериалы Звездный путь: Нижние палубы Сезоны Сезон 5
Star Trek: Lower Decks 16+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 24 октября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 10 минут

Рейтинг сериала

7.5
Оцените 13 голосов
7.8 IMDb

Список серий сериала Звездный путь: Нижние палубы

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Дос Серритос Dos Cerritos
Сезон 5 Серия 1
24 октября 2024
Оттенки зелёного Shades Of Green
Сезон 5 Серия 2
24 октября 2024
Лучший экзотический отель The Best Exotic Nanite Hotel
Сезон 5 Серия 3
31 октября 2024
Прощание с фермами A Farewell to Farms
Сезон 5 Серия 4
7 ноября 2024
Звездная база 80? Star Base 80?
Сезон 5 Серия 5
14 ноября 2024
О богах и ангелах Of Gods and Angels
Сезон 5 Серия 6
21 ноября 2024
Полностью расширенный Fully Dilated
Сезон 5 Серия 7
28 ноября 2024
Верхние палубы Upper Decks
Сезон 5 Серия 8
5 декабря 2024
Трещина Квест Fissure Quest
Сезон 5 Серия 9
12 декабря 2024
Новое следующее поколение The New Next Generation
Сезон 5 Серия 10
19 декабря 2024
