Росли на советских мультфильмах? Тогда точно угадаете их по эмодзи — а вот зумеры вряд ли наберут даже 3/5 (тест)

Советские мультфильмы — это не просто картинки на экране. В них доброта, ирония, абсурд, чуть-чуть философии — и всё это за пять минут экранного времени. В общем, это язык, на котором мы понимаем друг друга с полуслова. Или с полусмайлика.

Мы решили немного пошалить и проверить, сможете ли вы угадать мультфильм только по эмоджи. Да, именно так: никаких картинок и цитат — только загадочные смайлики, намекающие на сюжет, героев и атмосферу.

Включайте фантазию и погружайтесь в игру. А в конце — узнаете, кто вы: опытный зритель или новичок, которому давно пора пересмотреть классику.

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