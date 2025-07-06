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Стивен Кинг раскрыл, какая экранизация творений ему ближе всего: и это не «Оно»

6 июля 2025 07:00
Стивен Кинг раскрыл, какая экранизация творений ему ближе всего: и это не «Оно»

Писатель удивил даже преданных фанатов.

Писатель, чьи книги экранизируют чаще, чем утренние новости, наконец-то определился с личным фаворитом. И нет, это не «Оно», не «Зелёная миля» и даже не «Побег из Шоушенка». Стивен Кинг признался, что больше всего гордится... мини-сериалом «Буря столетия», вышедшим в 1999 году.

Причина проста и честна: сценарий он написал сам, специально для телевидения. В отличие от многих других адаптаций, где автор наблюдает за процессом со стороны (или, как в случае с «Сиянием», вообще морщится от результата), тут Кинг держал руку на пульсе от первой до последней сцены.

Атмосфера — как надо

Стивен Кинг раскрыл, какая экранизация творений ему ближе всего: и это не «Оно»

«Буря столетия» — это не просто мистическая история, а настоящая ледяная драма. Действие происходит на маленьком острове Литтл-Толл, который накрывает снежный апокалипсис. В разгар бури появляется зловещий незнакомец Андре Линож, знающий все грязные секреты жителей. Он произносит одну фразу: «Дайте мне то, что я хочу, и я уйду». А что он хочет — пугает больше, чем сама буря.

Сериал не пестрит спецэффектами, не разбрасывается кровью, но жмет на психику крепко и уверенно. Он не о том, кто выживет, а о том, кто сломается первым. Это классический Кинг — с разными характерами, социальными страхами и моральными дилеммами, завернутыми в зимнюю метель.

Почему это важно самому Кингу

Стивен Кинг раскрыл, какая экранизация творений ему ближе всего: и это не «Оно»

Формат мини-сериала дал Кингу пространство развернуться — он смог в деталях прописать каждого героя, атмосферу города и внутренние конфликты, которые редко вмещаются в рамки двухчасового фильма. Для писателя это была возможность не просто адаптировать, а создать с нуля сценарий с учётом всех нюансов, которые он считает важными.

Так что, если вы думали, что у Стивена Кинга на первом месте всегда блокбастеры, — не спешите. Иногда сердце автора принадлежит скромной, но очень личной истории, где вместо монстров — обычные люди, и именно они оказываются самыми страшными.

Что смотреть в следующий снежный вечер?

Стивен Кинг раскрыл, какая экранизация творений ему ближе всего: и это не «Оно»

Ответ очевиден — «Бурю столетия». Атмосферно, цепляюще, с той самой фирменной кингской тревогой, которая не отпускает до последнего кадра. Да и, в конце концов, если сам король ужасов назвал это своим любимым детищем — разве можно проигнорировать? А в этом культовом фильме полно отсылок к Стивену Кингу — найдете все?

Фото: Legion-Media, кадры из фильма «Оно» (2017), кадры из сериала «Буря столетия»
Екатерина Соловьева
Екатерина Соловьева
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