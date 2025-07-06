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Мороз по коже, душа в пятки: россияне выбрали 5 любимых ужастиков всех времен: в списке нет Кинга, зато призраков — хоть отбавляй

6 июля 2025 12:19
Кадры из фильмов «Заклятие» и «Другие»

В большинстве картин — многовато скримеров, но внимания они все равно достойны.

Пугаться — одно из самых странных и приятных удовольствий. Особенно когда всё безопасно: экран, диван, плед, попкорн. Именно поэтому ужастики — вечный жанр. Недавно «Кинопоиск» устроил голосование среди своих подписчиков, и те выбрали пять самых любимых фильмов ужасов всех времён. Получилась подборка, где не обошлось без культовых пугалок, паранормального трэша и одной элегантной трагедии про мёртвых.

«Синистер» (2012): дом, где живёт зло

Мороз по коже, душа в пятки: россияне выбрали 5 любимых ужастиков всех времен: в списке нет Кинга, зато призраков — хоть отбавляй

Первое место в списке занял «Синистер» — фильм, который даже учёные назвали самым пугающим (по замерам пульса зрителей). Сюжет прост: писатель с семьёй переезжает в дом, где произошло убийство, и находит коробку со старыми киноплёнками. То, что он на них видит — не просто улика, а приглашение в кошмар.

Почему так зашло: режиссёр Скотт Дерриксон создал идеальное сочетание тревожной атмосферы, саунд-дизайна и тревожных «домашних видео». А ещё — придумал нового жуткого демона по имени Багул, который теперь снился многим.

«Астрал» (2010): страх на грани сна и смерти

Мороз по коже, душа в пятки: россияне выбрали 5 любимых ужастиков всех времен: в списке нет Кинга, зато призраков — хоть отбавляй

На втором месте — «Астрал», старт франшизы, которая до сих пор не может остановиться. В центре — обычная семья, в которой сын внезапно впадает в кому. Но на самом деле это не болезнь, а… путешествие в потусторонний мир.

Почему так любят: Джеймс Ван, мастер громких скримеров, тут разошёлся по полной. Мёртвые девочки, старухи в углу, шёпоты и тени — атмосфера плотная, как туман. И, что важно, не про кровь, а про страх как состояние души.

«Заклятие» (2013): когда духи — не шутка

Мороз по коже, душа в пятки: россияне выбрали 5 любимых ужастиков всех времен: в списке нет Кинга, зато призраков — хоть отбавляй

На третьем месте — ещё один хит Джеймса Вана. «Заклятие» основано на «реальных событиях» (как любят писать), и рассказывает о паре экстрасенсов — Эд и Лоррейн Уоррен — и расследовании злого духа в загородном доме. Всё классически: одержимость, экзорцизм, куклы, подвал. И всё — на совесть.

Чем взял: фильм снят в духе 70-х, без CGI-экшена, но с мрачной атмосферой. И Вера Фармига с Патриком Уилсоном — идеальные охотники за привидениями нового поколения. А «проклятая кукла» Аннабель вообще получила свою франшизу.

«Звонок» (1998 / 2002): кассета, которая убивает

Мороз по коже, душа в пятки: россияне выбрали 5 любимых ужастиков всех времен: в списке нет Кинга, зато призраков — хоть отбавляй

Четвертое место достаётся легенде — «Звонку». Тут есть два варианта: оригинал Хидэо Накаты (1998) и американский ремейк с Наоми Уоттс (2002). В обоих история одна: существует VHS-кассета, после просмотра которой звонит телефон — и через семь дней ты умираешь.

Что пугает до сих пор: образ Самары (или Садако в японской версии) — это икона жанра. Девочка с мокрыми волосами, вылезающая из телевизора, навсегда прописалась в кошмарах. А сама идея — о смерти, приходящей из банальной бытовой вещи — оказалась гениальной.

«Другие» (2001): мрак, свечи и шепот

Мороз по коже, душа в пятки: россияне выбрали 5 любимых ужастиков всех времен: в списке нет Кинга, зато призраков — хоть отбавляй

Пятое место — неожиданное и в то же время очень заслуженное. «Другие» с Николь Кидман — не про демонов и крики, а про гнетущую тишину, страх неизвестности и трагедию. Действие разворачивается в доме, где главная героиня живёт с детьми, страдающими редкой болезнью. И кажется, в доме есть кто-то ещё.

Почему любим: режиссёр Алехандро Аменабар делает ставку на атмосферу и психологию. Твист в финале бьёт в самое сердце. Это не просто ужастик — это качественное драматическое кино, где страх строится на чувствах, а не на скримерах.

Ранее мы писали: Во 2-м сезоне «Одних из нас» фанатов хоррора оставили без десерта: Крысиного короля приберегли, хотя он мог спасти сериа

Фото: Кадры из фильмов «Синистер» (2012), «Астрал» (2010), «Заклятие» (2013), «Звонок» (1998), «Другие» (2001)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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