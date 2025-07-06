Смуглый сыночек и лапочка-дочка: сериал по «Гарри Поттеру» еще не вышел, но вот, какими будут дети Рона и Гермионы (фото)

Официальные кадры с новыми Гарри, Роном и Гермионой уже вызвали фейерверк эмоций у фанатов — юные актеры моментально влюбили в себя большую часть публики, кроме тех людей, кто привык клеймить артистов за «не тот» цвет кожи. Магия Хогвартса, похоже, снова работает, а потому, пока мы только начинаем знакомиться с новыми лицами, давайте заглянем в магический шар Сивиллы Трелони.

Если HBO действительно экранизирует все семь книг, финальные серии «Гарри Поттера» перенесут нас туда, где все когда-то началось — на платформу 9¾. Именно там мы увидели новое поколение: детей Гарри, Джинни, Рона и Гермионы. И среди них — Роуз и Хьюго Уизли.

А какие они будут в новом сериале? Мы решили подключить фантазию и немного современных технологий. Попросили нейросеть представить, как могли бы выглядеть дети веселого, слегка неуклюжего, но добрейшего Рона и умной, решительной Гермионы. И, надо признать, получилось волшебно.

Перед нами — двое первокурсников в мантиях, на фоне величественного замка, в котором угадывается Хогвартс. Девочка с рыжими локонами и веснушками — явно пошла в папу и будет хулиганкой. А ее младший брат — смуглый, с темными глазами и серьезным взглядом — весь в маму — ждем нового зубрилу?

Хьюго и Роуз наверняка появятся в последних сценах финального сезона — или даже чуть раньше. Но какими они станут — по характеру, по энергетике, по взгляду? Будут ли они таким же чудесным миксом своих родителей, как на этом фанатском образе? Ответа пока нет. Но у нас есть предостаточно время и немножко магии, чтобы пофантазировать.

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