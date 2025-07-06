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«Совсем другие в реальности»: русская актриса из дорамы «Учитель Ким» рассказала о работе с корейскими звездами

6 июля 2025 11:50
«Совсем другие в реальности»: русская актриса из дорамы «Учитель Ким» рассказала о работе с корейскими звездами

На экране они все милашки. А что же в реальной жизни?

В одном из эпизодов дорамы «Учитель Ким, доктор Романтик-2» вместе с Ан Хё Сопом, Ким Мин Дже и Ли Сон Гён появилась модель и блогер Анастасия Юнг. Позже в своем блоге она поделилась эмоциями от встречи с известными корейскими актёрами. Рассказываем, какими они оказались в реальной жизни, и как относятся к россиянам.

Анастасии выпал шанс сниматься рядом с актёрами, которыми она давно восхищается. Как она сама признавалась, перед встречей испытывала большое волнение, но в итоге осталась в полном восторге. По её словам, звёзды дорамы были очень дружелюбными.

«Актеры оказались совсем другими в реальности, такими простыми. Больше всего мы общались с Мин Дже — почти весь первый съемочный день, так как он постоянно стоял рядом со мной. Он показался скромным и неразговорчивым, вероятно, стеснялся (возможно, потому что я иностранка).

Но мне удалось его разговорить и развеселить словами: "Знаете, а вы популярны в России. У вас есть фанаты. И я тоже ваш фанат!"», — поделилась Юнг.

В ответ актер засмущался, сказав, что это очень непривычно — понимать, что в России его тоже знают. Но в итоге Мин Дже разговорился, и стал задавать вопросы о России, к-попе, BTS, о карьере самой Юнг и так далее.

Анастасии также удалось поболтать с Ан Хё Сопом — именно с ним она больше всего хотела познакомиться, ведь по началу актеры практически не контактировали вне камер.

«Зато на третий день съемок мы уже общались так, будто давно знакомы! Он постоянно тусил рядом с больничной койкой, где я лежала, и первым завязал разговор, спрашивая, как меня зовут по-русски, откуда я.

А когда узнал, что я модель и это мой первый актерский опыт, удивился», — вспоминала Юнг.

С Ли Сон Гён ей тоже удалось подружиться. Актриса угостила Юнг сладкой ватой, а чуть позже к ним присоединился и Хё Соп, с точно таким же десертом

«Когда он делился со мной и моим "врачом", я сказала: "О, это, кстати, вкусная штука!"

Он улыбнулся, протянул мне и сказал: "Кушай всё"», — поделилась воспоминаниями модель.

Что ж, похоже, корейские актеры с большим интересом и гостеприимством относятся к коллегам из России, из-за чего атмосфера на съемочной площадке была невероятно теплой. И это лишний раз доказывает пост Юнг, который она опубликовала спустя два года после съемок в дораме. Актриса рассказала, что смотрела новую дораму с Ан Хё Сопом и испытала приятную ностальгию.

«Так странно понимать, что мы когда-то стояли рядом, болтали о жизни, шутили над Ким Мин Дже и ели снеки. Захотелось выложить еще раз, чтобы освежить в памяти», — подписала снимок блогер.

Кстати, у нас есть тест, который и два раза пройти не грех — попробуйте угадать дораму по актеру-красавчику. Если не получится, так хоть эстетически насладитесь.

Фото: Кадр из сериала «Учитель Ким, доктор Романтик-2»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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