Кабанчик «метнулся» рановато: сыгравший Роберта в «Игре престолов» актер так и не исполнил заветную мечту — шоураннеры на него «забили»

Учитывая, как меняли канон в последних сезонах, могли бы слегка «подшаманить» и в первом.

Казалось бы, все-все-все поняли еще в первом сезоне «Игры престолов»: не сотвори себе кумиров — их всех рано или поздно поубивают. Но для актера Марка Эдди, сыгравшего Роберта Баратеона, его персонаж погиб не просто быстро, а слишком быстро — и оставил актеру разбитое сердце и несбывшуюся мечту.

Как рассказывал сам Эдди в интервью IGN, он до сих пор сожалеет о том, что его герой пал жертвой кабана (и, по совместительству, коварной Серсеи) уже в начале сериала. И дело даже не в том, что это было нелепо — «охота» после пары бочонков вина — а в том, что Роберт так и не успел повзаимодействовать с остальными яркими персонажами Вестероса.

«У меня не было ни одной сцены с Питером Динклейджем. Мы были в одном помещении, но не разговаривали. Обидно. Это могло быть здорово», — трогательно вспоминал Эдди.

А ведь в его списке несбывшихся дуэтов значатся и Тирион, и Варис, и Лорд Бейлиш, и даже сам Тайвин Ланнистер:

«Представьте Роберта и Тайвина в одной комнате — это было бы мощно».

По сути, «ранняя смерть» лишила актера возможности поработать с коллегами, которых он очень уважал, и воплотить на экране политические и личные конфликты, которых у бывшего короля Вестероса хватало. Он даже говорил шоураннерам, что хотел бы поработать с другими коллегами, но… его не слушали.

«Игру престолов» Эдди покинул быстро, но тепло вспоминает о съемках. А вот фанаты до сих пор спорят: не рановато ли кабан вышел на охоту?

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