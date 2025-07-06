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Это вам не «Сто лет тому вперед»: как хорошо вы помните советский фильм «Гостья из будущего»? (тест)

6 июля 2025 11:21
Это вам не «Сто лет тому вперед»: как хорошо вы помните советский фильм «Гостья из будущего»? (тест)

Ностальгическое путешествие в детство.

Есть фильмы, которые смотрятся легко и забываются так же быстро. А есть «Гостья из будущего» — настоящая легенда советского кинематографа, которая на десятилетия прописалась в сердцах зрителей. Кто-то мечтал встретить Алису Селезнёву, кто-то — попасть в будущее, а кто-то просто пересматривал фильм из года в год, замирая при каждом появлении Колеи и робота Вернера.

Снятая по повести Кира Булычёва, эта пятисерийная фантастическая лента покорила и детей, и взрослых. Волшебная музыка, фраза «Мелофон у него!» и фантазия о 2084 годе — всё это давно стало частью массовой культуры. А сама Алиса — символ светлого будущего, в которое мы так верили.

Но помните ли вы, как именно разворачивались события в фильме? Какие тайны скрывали космические пираты? И что происходило в лаборатории времени?

Этот тест проверит, насколько крепко «Гостья из будущего» засела в вашей памяти. Будет и легко, и непросто — как путешествие сквозь время. Вперёд, в будущее — или хотя бы в 1984 год!

А здесь вам придется угадать 5 культовых советских фильмов по летним пейзажам!

Фото: Кадры из фильма «Гостья из будущего» (1985)
Екатерина Соловьева
Екатерина Соловьева
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