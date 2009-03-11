В 13 сезоне 13 серии сериала «Южный парк» Эрик становится диктором на школьной радиостанции. Он будет читать утренние объявления. Кроме того, у Картмана созревает коварный план. Он хочет лишить Вэнди титула президента школы Саус-Парка.
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