В 13 сезоне 14 серии сериала «Южный парк» в выходной день ребята приезжают в аквапарк, где происходит ужасный инцидент. Из берегов выходит моча, содержание которой в бассейнах превысило предельно возможную концентрацию, и смывает все на своем пути.
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