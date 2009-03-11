В 13 сезоне 7 серии сериала «Южный парк» Картман страстно желает стать пиратом. Мечта Эрика осуществится, если ему удастся отправиться в Сомали. В итоге он все-таки становится настоящим пиратом: покидает родные земли и уходит в большое плавание.
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