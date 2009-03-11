В 13 сезоне 8 серии сериала «Южный парк» Айк страдает из-за паранормальных сил, которые не поддаются разумному объяснению. Чтобы помочь брату, Кайл обращается к профессиональным охотникам за привидениями. Однако полтергейсты не отступают.
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