В 13 сезоне 5 серии сериала «Южный парк» Эрик и Джимми сочиняют самую веселую шутку в мире. В ее основе лежит схожесть в звучании fishsticks (рыбные палочки) и fish dicks (половые органы рыб). Всем интересно, кому пришло это в голову.
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