В 13 сезоне 1 серии сериала «Южный парк» у Кенни появляется подруга. Желая произвести на нее впечатление, Кенни зовет ее на выступление Jonas Brothers. Любви Кенни придется столкнуться с серьезными испытаниями, но он не собирается отступать.
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