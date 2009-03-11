В 13 сезоне 11 серии сериала «Южный парк» Стэн хочет спасти от верной гибели дельфинов и китов. Он решительно намерен остановить японцев, которые убивают обитателей морских глубин, ведь люди могут полностью истребить этих животных.
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