Во 2 сезоне 2 серии сериала «Сонная лощина» ценой неимоверных усилий Икабод и Эбби вырываются на свободу. Теперь им необходимо разработать план по спасению Катрины, похищенной Всадником без головы. Ради этого дуэт воскрешает древнего монстра.
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