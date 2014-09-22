Во 2 сезоне 13 серии сериала «Сонная лощина» отношения Икабода и Катрины продолжают трещать по швам. Впереди пару ждет встреча Исторического Общества, где начинает твориться нечто зловещее. Угроза исходит от картины 18 века.
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