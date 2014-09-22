Во 2 сезоне 4 серии сериала «Сонная лощина» происходит таинственное исчезновение местного ребенка. Расследуя дело, Икабод и Эбби выходят на след чудища, похожего на крысолова. Выясняется, что на семейство мальчика наложено древнее проклятие.
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