Во 2 сезоне 10 серии сериала «Сонная лощина» обстоятельства вынуждают Икабода и Эбби отправиться на поиски древнего меча Мафусаила, наделяющего своего обладателя великой силой. Только так у дуэта появится шанс одолеть Молоха.
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