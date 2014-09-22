Во 2 сезоне 14 серии сериала «Сонная лощина» за помощью к Икабоду и Эбби обращается Ник Хоули, который противостоит ненавистному опекуну, издевавшемуся над ним в детские годы. Ирвинг тем временем адаптируется к новой жизни.
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