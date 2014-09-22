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Киноафиша Сериалы Сонная Лощина Сезоны Сезон 2 Серия 17

Сонная Лощина 2013 - 2017 17 серия 2 сезон

7.7 Оцените
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Все серии 2 сезона «Сонная Лощина»
Это война
Сезон 2 / Серия 1 22 сентября 2014
Сородич
Сезон 2 / Серия 2 29 сентября 2014
Корень всех зол
Сезон 2 / Серия 3 6 октября 2014
Иди, куда я повелел
Сезон 2 / Серия 4 13 октября 2014
Плачущая леди
Сезон 2 / Серия 5 20 октября 2014
Бездна начнет всматриваться в тебя
Сезон 2 / Серия 6 27 октября 2014
Избавление
Сезон 2 / Серия 7 3 ноября 2014
Бессердечная
Сезон 2 / Серия 8 10 ноября 2014
Мама
Сезон 2 / Серия 9 17 ноября 2014
Шедевр
Сезон 2 / Серия 10 24 ноября 2014
Акеда
Сезон 2 / Серия 11 1 декабря 2014
Потерянный рай
Сезон 2 / Серия 12 5 января 2015
Порочащий портрет
Сезон 2 / Серия 13 19 января 2015
Кали Юга
Сезон 2 / Серия 14 26 января 2015
Колдун
Сезон 2 / Серия 15 2 февраля 2015
Что скрывает ложь
Сезон 2 / Серия 16 9 февраля 2015
Пробуждение
Сезон 2 / Серия 17 16 февраля 2015
Время летит
Сезон 2 / Серия 18 23 февраля 2015
О чем серия

Во 2 сезоне 17 серии сериала «Сонная лощина» над миром нависает угроза возрождения древнего клана ведьм. Чтобы предотвратить катастрофу, Икабод и Эбби вступают в схватку с чудищами. Дженни тем временем продолжает искать ответы на вопросы.

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