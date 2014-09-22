Во 2 сезоне 17 серии сериала «Сонная лощина» над миром нависает угроза возрождения древнего клана ведьм. Чтобы предотвратить катастрофу, Икабод и Эбби вступают в схватку с чудищами. Дженни тем временем продолжает искать ответы на вопросы.
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