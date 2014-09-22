Во 2 сезоне 7 серии сериала «Сонная лощина» над жизнью Катрины нависает опасность. Узнав о происходящем, Икабод и его верная подруга Эбби бросаются на помощь. Впереди их ждет столкновение с еще одним опасным противником.
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