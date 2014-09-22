Во 2 сезоне 15 серии сериала «Сонная лощина» из Чистилища сбегает чернокнижник, связанный с печально известным судом над ведьмами из Салема. Его цель — древняя книга заклинаний. Между тем Эбби учится доверять Ирвингу, а Генри ищет себя.
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