Во 2 сезоне 6 серии сериала «Сонная лощина» без предупреждения домой возвращается Джо, сын шерифа, длительное время находившийся на фронте. Его странное поведение вызывает у Эбби и Икабода серьезные подозрения.
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