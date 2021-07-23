Во 2 сезоне сериала «Красный дерматин» Корал, Венди и Джина пытаются скрыться от Ромео и его людей после побега из борделя. Кристиан и Мойзес надеются выйти из бизнеса и уехать из страны, однако Ромео не намерен их отпускать и похищает мать братьев для шантажа. Девушки намереваются украсть деньги Ромео, чтобы начать новую жизнь, ради чего обращаются к одному из клиентов борделя, однако преследование Ромео – не единственное препятствие на их пути. Они также не уверены, что когда-нибудь будут свободны от своего прошлого.