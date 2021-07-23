Меню
Красный дермантин 2021 - 2023 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Красный дермантин
Киноафиша Сериалы Красный дермантин Сезоны Сезон 2

Sky Rojo 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 23 июля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 44 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Красный дермантин»

Во 2 сезоне сериала «Красный дерматин» Корал, Венди и Джина пытаются скрыться от Ромео и его людей после побега из борделя. Кристиан и Мойзес надеются выйти из бизнеса и уехать из страны, однако Ромео не намерен их отпускать и похищает мать братьев для шантажа. Девушки намереваются украсть деньги Ромео, чтобы начать новую жизнь, ради чего обращаются к одному из клиентов борделя, однако преследование Ромео – не единственное препятствие на их пути. Они также не уверены, что когда-нибудь будут свободны от своего прошлого.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6.6 IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Красный дермантин» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Без поцелуев Las putas no besaban en la boca
Сезон 2 Серия 1
23 июля 2021
Таланты негодяев El talento de los miserables
Сезон 2 Серия 2
23 июля 2021
10 000 тонн страха El miedo pesa diez mil toneladas
Сезон 2 Серия 3
23 июля 2021
Ночь нашей смерти La noche que estuvimos muertas
Сезон 2 Серия 4
23 июля 2021
Черные ящики La caja negra de las putas
Сезон 2 Серия 5
23 июля 2021
Лобстер для смертников Langosta para los condenados
Сезон 2 Серия 6
23 июля 2021
Гнилые и сияющие Podridas y radiantes
Сезон 2 Серия 7
23 июля 2021
Токсичные люди Personas tóxicas
Сезон 2 Серия 8
23 июля 2021
