Красный дермантин 2021 - 2023, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Красный дермантин
Sky Rojo 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 13 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 44 минуты
О чем 3-й сезон сериала «Красный дермантин»

В 3 сезоне сериала «Красный дермантин» Моисес обращается за советом к другу, когда чувство вины угрожает его душевному спокойствию. Венди просит Корал об одном крайне деликатном одолжении. Та, в свою очередь, предлагает новый план, как отомстить Ромео. Только в этом девушкам понадобится помощь кое-кого из их прошлого. Джина находит творческое решение проблемы с оружием, но сталкивается с противостоянием со стороны Фермина. Моисес и Кристиан пытаются разобраться с возникшим между ними препятствием. Битва за деньги, справедливость и месть набирает новые обороты, заставляя героев создавать альянсы и предавать близких.

Список серий 3-го сезона сериала «Красный дермантин» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
В рай через черный вход Getting into Heaven through the Back Door
Сезон 3 Серия 1
13 января 2023
Черта, которая нас разделяет The Line That Separates Us
Сезон 3 Серия 2
13 января 2023
Кошка, приносящая удачу The Lucky Cat
Сезон 3 Серия 3
13 января 2023
Солярка, селитра и порох Diesel, Saltpeter, and Gunpowder
Сезон 3 Серия 4
13 января 2023
Иисус был прав Jesus Was Right
Сезон 3 Серия 5
13 января 2023
Засада на эмбриона Ambushing the Embryo
Сезон 3 Серия 6
13 января 2023
Беспомощность и хоккей на льду Helplessness and Ice Hockey
Сезон 3 Серия 7
13 января 2023
Золото, ладан и свинец Gold, Frankincense, and Lead
Сезон 3 Серия 8
13 января 2023
