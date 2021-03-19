Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Красный дермантин 2021 - 2023 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Красный дермантин
Киноафиша Сериалы Красный дермантин Сезоны Сезон 1

Sky Rojo 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 44 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Красный дермантин»

В 1 сезоне сериала «Красный дермантин» история разворачивается вокруг трех испанских женщин. Вот уже несколько лет все трое работают «ночными бабочками» в одном из самых злачных притонов страны. Возможно, девушки так и продолжали бы вести свою жизнь подобным образом, если бы не одно неожиданное происшествие. В итоге главным героиням приходится спасаться бегством: их преследуют жестокий сутенер и его не менее жестокие приспешники. Бывшие проститутки отправляются в крайне странное и безумное путешествие, в ходе которого полностью переосмысляют свое существование.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Красный дермантин» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Красный дерматиновый диван Sofá de escay rojo
Сезон 1 Серия 1
19 марта 2021
Альтернативная реальность La realidad paralela
Сезон 1 Серия 2
19 марта 2021
Любовь проститутки El amor de las putas
Сезон 1 Серия 3
19 марта 2021
Секс и кровь Polvo y sangre
Сезон 1 Серия 4
19 марта 2021
Побег La evasión
Сезон 1 Серия 5
19 марта 2021
Лиса и заяц Liebres o zorra
Сезон 1 Серия 6
19 марта 2021
Если думать членом Pensar con la polla
Сезон 1 Серия 7
19 марта 2021
Медвежий капкан Trampa de osos
Сезон 1 Серия 8
19 марта 2021
График выхода всех сериалов
Раньше Дин и Сэм не выходили из дома без соли: почему к финалу «Сверхъестественного» об этом все забыли
Этого момента ждали все фанаты «Заклятия»: в финальной части вернется главное зло всей франшизы
Если до сих пор тоскуете по атмосфере «Настоящего детектива», включайте этот финский сериал: скрытое сокровище Netflix
Скоротать время до выхода следующих серий: топ-5 сериалов, по вайбу напоминающих «Уэнсдэй»
«Это напоминает мне Кинга»: критики без ума от нового хоррора «Орудия» — 100% свежести на Rotten Tomatoes
Такое сейчас и представить нельзя: актеры, которые почти сыграли культовых персонажей в хитовых фильмах
«Меня зовут Максимус Деций Меридий»: биография настоящего генерала Марка Аврелия из «Гладиатора»
Педро Паскаль мог бы сыграть ведущую роль в главном хорроре этого лета — актер выбыл из проекта по типичной для Голливуда причине
«Грязь, разврат и расчлененка»: свежий сериал НТВ с Устюговым должен был заменить «Невского», но зрители не выдерживают и 1 серию
Усаживаем детей и смотрим «Богатырей» по порядку: разобраться в хронологии — та еще задачка (сняли целых 13 частей!)
Хоррор от лица собаки признали одним из лучших в году: пес должен спасти хозяина от призрака, но у него лапки (и 95% на RT)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше