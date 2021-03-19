В 1 сезоне сериала «Красный дермантин» история разворачивается вокруг трех испанских женщин. Вот уже несколько лет все трое работают «ночными бабочками» в одном из самых злачных притонов страны. Возможно, девушки так и продолжали бы вести свою жизнь подобным образом, если бы не одно неожиданное происшествие. В итоге главным героиням приходится спасаться бегством: их преследуют жестокий сутенер и его не менее жестокие приспешники. Бывшие проститутки отправляются в крайне странное и безумное путешествие, в ходе которого полностью переосмысляют свое существование.