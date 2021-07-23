Меню
Красный дермантин 2021 - 2023 5 серия 2 сезон

Все серии 2 сезона «Красный дермантин»
Без поцелуев
Сезон 2 / Серия 1 23 июля 2021
Таланты негодяев
Сезон 2 / Серия 2 23 июля 2021
10 000 тонн страха
Сезон 2 / Серия 3 23 июля 2021
Ночь нашей смерти
Сезон 2 / Серия 4 23 июля 2021
Черные ящики
Сезон 2 / Серия 5 23 июля 2021
Лобстер для смертников
Сезон 2 / Серия 6 23 июля 2021
Гнилые и сияющие
Сезон 2 / Серия 7 23 июля 2021
Токсичные люди
Сезон 2 / Серия 8 23 июля 2021
О чем серия

Во 2 сезоне 5 серии сериала «Красный дерматин» девушки разрабатывают план кражи денег у Ромео, и это вынуждает их обратиться к старому клиенту борделя. Кристиан теряет всякую надежду выйти из-под власти Ромео.

