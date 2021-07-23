Во 2 сезоне 3 серии сериала «Красный дерматин» Кристиан и Мойзес сообщают Ромео, что хотят выйти из бизнеса. Думая, что девушки мертвы, Ромео закатывает вечеринку. Тем временем Корал, Венди и Джина пытаются выбраться из замурованной в бетон машины.
Почему во «Властелине колец» Гэндальф наотрез отказывается от спиртного: в «Хоббите» он был совсем другим
Не только кровь и кишки, но еще и моральные дилеммы: 3 крутых экшн-сериала на Prime Video
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
Фильм, который Тарантино боготворит, получит сиквел — и дата релиза уже известна: в каст взяли звезду «Аноры»
Спички есть? А если найду? Реальный смысл «Кин-дза-дза» спустя годы стал понятнее прежнего — «антисоветчина» и кое-что еще
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
На кошмарную концовку «Острова проклятых» Скорсезе намекал с самого начала фильма: но зрители испугались поверить в худшее
«Убили не только Катю, но и логику»: год прошел, осадочек остался — вот почему финал «Мажора 4» бесит фанатов до сих пор
«Элементарно, Ватсон!»: эту фразу Шерлока слышали многие, а откуда она взялась? Удивитесь, но Дойл такого никогда не писал
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail